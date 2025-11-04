Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk

Uraloğlu, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Uluslararası Ulaşım Planı (SKUp) Toplantısı ve SKUp Uluslararası Sürdürülebilir Hareketlilik Konferansı'nın kapanış programında yaptığı konuşmada, ulaşım, haberleşme ve şehircilik alanındaki yatırımlarla büyüyen Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendirdiklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, bu kapsamda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak çalışmasıyla yürütülen projenin, ulaştırma vizyonlarını yerel ölçekte somutlaştıran önemli bir örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

Abdulkadir Uraloğlu, amaçlarının Trabzon'u sürdürülebilir, erişilebilir, güvenli ve çevreye duyarlı bir ulaşım anlayışıyla geleceğe taşımak olduğunu dile getirerek, "Trabzon'u yeşilin, mavinin ve hareketliliğin harmonisinde bir dünya markası yapmaktır." dedi.

Bakanlık olarak büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında dünya ölçeğinde projelere imza attıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Kara yollarımızdan demir yollarımıza, limanlarımızdan havaalanlarımıza kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk. Küresel ölçekte ulaştırmanın geleceğinin artık yeşil enerji, dijital teknolojiler ve entegre hareketlilik çözümleri ile şekillendiğinin bilinciyle de yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyümeyle değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle hayata geçiriyoruz."

Uraloğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda ulaştırma politikalarını, küresel dönüşümle uyumlu hale getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, insanı merkeze alan, çevreye duyarlı, planlı ve yaşanabilir şehirler hedefini sıkça dile getirdiğini anlatan Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşım, erişilebilirlik ve yaşam kalitesinin artırılması olan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Türkiye Programı'nı bu çerçevede yürüttüklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, program sayesinde, kentlerde trafik sıkışıklığının azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, bisiklet ve yaya yollarının yaygınlaştırılması gibi somut adımlar attıklarını vurguladı.

- "ŞEHİRLERİMİZİN ULAŞIM PLANLARININ HAZIRLANMASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Toplu taşımaya öncelik veren, enerji verimliliği yüksek ve kapsayıcı bir ulaşım anlayışının vücut bulması için gayret gösterdiklerini aktaran Uraloğlu, bu gayretleri sayesinde SKUp Türkiye'nin hem şehirlerin yaşam kalitesini yükselten hem de ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlayan stratejik bir ulusal dönüşüm aracı haline geldiğini ifade etti.

Uraloğlu, uluslararası ve ulusal ulaşım yatırımlarının yanı sıra kent içi ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla şehirlere kapsamlı destek sağladıklarının altını çizerek, "Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehrimizde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlarını hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemimizle entegre etmeye devam ediyoruz. Şehirlerimizin ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Program dahilinde olmayan şehirleri de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için AB ile çalışmalar yürüttüklerine değinen Uraloğlu, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu, 2002'den itibaren devam eden Türkiye-AB Mali İşbirliği'nin de bu çalışmaları ulaştırmanın her sektöründe desteklediğini ve hızlandırdığına işaret ederek, "Bu çerçevede Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak ve Samsun-Kalın Demiryolu Hatları projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini ekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bu büyüklükteki projelerin yanında milletin yaşam kalitesini yükselten, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, akılcı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir projelerin öneminin bilincinde olduklarını belirten Uraloğlu, AB'nin Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi'ne paralel olarak, IPA fonları aracılığıyla sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının hazırlanması için de belediyelere destek olduklarını anlattı.

Uraloğlu, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın da bu gayretin çok önemli çıktılarından biri olduğunu ifade ederek, bu planla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Trabzon'u daha yeşil, daha çevreci, daha erişilebilir bir şehir haline getirecek ve kentin trafik güvenliğini arttıracak çok önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, hazırlanan planların, Trabzonlu hemşehrilerine ve misafirlere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla, kent sakinlerinin ve ilgili ticari organizasyonların hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik toplu taşıma ağlarını güçlendirerek, yaya ve bisiklet yollarını yaygınlaştırarak, trafik akışını optimize ederek ve dijital akıllı ulaşım sistemlerini entegre ederek tasarlandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, hazırlanan planların, kentin ulaşım ihtiyaçlarını ele almasının yanı sıra yerel ve üst ölçekteki çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşabilmeyi de sağlayacağını kaydetti.

- TRABZON'A ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE 179 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da son 23 yıllık dönemde ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 179 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini hatırlattı.

Avrupa'nın en uzunu olan Zigana Tüneli ile Trabzon'u Orta Doğu'ya ve bütün illere açtıklarını, Tanjant Yolu'nu bitirip Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının çalışmalarını da başlattık. Ayrıca Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsünü de Trabzon'da Ganita ile Pazarkapı arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde inşa ediyoruz. Yaban hayatını koruyan ve yaya-bisiklet hareketliliğini teşvik eden bu tür köprülerimiz sürdürülebilir kentsel ulaşımın somut bir örneği olarak inşallah yıl sonunda hizmete girecek ve bu anlamda bu ulaşım sistemine ekolojik bir yaklaşımla katkı sağlayacak."

Uraloğlu, Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 31 istasyon içeren 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon'a kazandıracaklarına değinerek, "Yatırım programına dahil ederek toplu taşımayı merkeze alan bu hatla karbon ayak izini minimize edeceğiz. Bu demir yolu ağları, düşük emisyonlu taşımacılığı teşvik ederek 2053 net sıfır hedeflerimize güçlü destek verecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon ziyaretinde deniz üzerinde inşa edilecek üçüncü havalimanının Trabzon'a yapılacağı müjdesini verdiğini anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut 2 bin 640 metrelik pist yetersiz kaldığı için biraz kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcuya, misafirimize, insanımıza hizmet edecek yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Bu yeni havalimanı, şehrimiz ve bölgemiz açısından turizm, ticaret ve kültürel etkileşimde yeni ufuklar açacak hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de şehrimizin yeşil ve mavi harmonisini gökyüzüyle buluşturarak, Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır."

Uraloğlu, Trabzon'un, Karadeniz'in kalbinde, Orta Koridor'un önemli merkezlerinden biri olarak limanı, havaalanı, kara yolu ve planlanan demir yolu bağlantılarıyla uluslararası ulaşım ağları açısından stratejik bir konuma sahip olduğunun altını çizdi.

Trabzon'un güçlü altyapısı ve vizyoner projeleriyle gelecekte Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Kafkasya'ya uzanan ticaret yollarında kilit bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirten Uraloğlu, konferansta ortaya konacak her fikir ve önerinin, Trabzon'un daha yaşanabilir, erişilebilir ve düzenli bir şehir kimliğine kavuşmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Finansal İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski de konuşma yaptı.