Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin güç katan savunma sanayimize hizmet edecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını perçinleyen tarihi anı sizlerle paylaşmaktan büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Türksat 6A sadece bir uydu değil. Ülkemizin mühendisliğinin emeğinin ve vizyonunun uzaya kazınmış bir mührüdür.

2015 yılında açılan Kahramankazan'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezleri uydunun tasarımı, test süreçlerinin ana üssü olmuştur. Kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek bu projeyi bir şahesere dönüştürdük.

28 Aralık'ta 42 derece doğuya yerleşmiş oldu. 17 Şubat 2025'te gerçekleştirilen ilk test yayını ile uydumuz haberleşme kabiliyetlerini kanıtlamış oldu. Bu başarı Türkiye'nin uzayda kesintisiz iletişim sağlama gücünün en net göstergesi oldu. Artık Türksat 6A Türkiye'nin iletişimde yeni bir çağın kapısını sonuna kadar aralıyor. Aktif 5 uydumuzla 3.5 milyar nüfusa hizmet sunuyorduk. Türksat 6A ile Hindistan, Tayland, Endonezya gibi yeni coğrafyalara ulaşarak hizmet verdiğimiz nüfusu 5 milyarın üzerine yükselttik. Bu dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına erişen bir Türkiye demek. En az 15 yıl boyunca TV yayıncılığı, acil durum haberleşmesi, kesintisiz iletişim hizmetleri ile milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

"TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ İZİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Türksat 6A Türkiye'nin uzay sanayiine yön verecek bir dönüm noktası olmuştur. Türksat 6A fırlatma süreci, Türksat A.Ş tarafından doğrudan yönetildi. SpaceX ile imzalanan sözleşme kapsamında tüm koordinasyon ve süreçler Türksat liderliğinde gerçekleştirildi. Bu Türkiye'nin uzay projelerinde bağımsız yönetim kabiliyetinin bir göstergesidir. Türksat 6A Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yerli ve milli vizyonunun bir yansıması olarak haberleşme uydusu olmanın ötesine çoktan geçmiştir. Türkiye'nin uzaydaki izini güçlendirecek gökyüzünde milletimizin gururunu taşıyacaktır.