Bakan Uraloğlu: USOM, ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında bilginin çağın en değerli hazinesi, siber güvenliğin ise bu hazineyi koruyan en kritik kale olduğunu belirten Uraloğlu, dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiğini ve siber güvenliğin bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası organizasyonlara kadar herkes için vazgeçilmez bir öncelik haline geldiğini söyledi.

Uraloğlu, geçen hafta yapılan 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye'nin dijital geleceğinde tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, ihalenin işletmecilerin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Bunun, iletişim altyapı yatırımlarını güçlendirecek, AR-GE çalışmalarına ivme ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir gelişme olduğunu belirten Uraloğlu, 5G'nin sunduğu fırsatlar kadar siber güvenlik açısından getirdiği sorumlulukların da büyük olduğunu ifade etti.

5G ağlarının yaygınlaşmasının, nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom sistemler gibi teknolojilerin kullanımını artırırken siber tehditlerin çeşitliliğini ve ölçeğini de genişlettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "5G ile birlikte başlayan yeni dönemde Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu siber güvenlik faaliyetleri açısından da daha güçlü, daha hızlı adımlarla kat edeceğiz. Çünkü siber güvenlik yalnızca bir teknoloji meselesi değil ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır." dedi.

- "USOM, ÜLKEMİZİN SİBER OLAYLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Birçok alanda siber tehditlerle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Uraloğlu, Bakanlığın, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev ve yetkileri doğrultusunda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hayata geçirdiğini söyledi. Geçen yıl yayımladıkları Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile Türkiye'nin bu alandaki stratejik yaklaşımını somut kazanımlara dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu planda 6 stratejik amaç belirlediklerini ve bu amaçlar doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi ve 61 eylem maddesiyle, kamu, özel sektör, akademi ve vatandaşlarla işbirliği içinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, BTK bünyesindeki USOM'un da Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü rol üstlendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. 2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık. USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik, son günlerde bu biraz daha sanki artış göstermiş, oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine, 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz. Haftalık 109 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip."

İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre 2024'te 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlandığını ve bunların engellendiğini belirten Uraloğlu, yerli ve milli çözümleri 5G altyapısının siber güvenliğini sağlamak için daha da geliştireceklerini ifade etti. Uraloğlu, 5G ağlarında kullanılan yazılım ve donanımların güvenilirliğinin USOM'un yapay zeka destekli analiz sistemleriyle sürekli denetleneceğini ve olası tehditlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilip önleneceğini dile getirdi.

- "SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin 2024 yılı Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 100 tam puan alarak "Seviye 1: Rol Model Ülke" kategorisinde olduğunu söyledi.



19 Mart 2025'te Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatan Uraloğlu, kanunun, Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarları açısından önemini vurguladı. Bakan Uraloğlu, internetin hızla gelişen yapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasının dijital ortamda hukuki düzenlemelerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakanlığın, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri titizlikle sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına bazı sorumluluklar getirildiğini anımsattı. Uraloğlu, Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilerinin tam yetkili ve sorumlu olması, şeffaf raporlama, eşit ve tarafsız davranış ve kriz planı oluşturma yükümlülüklerinin düzenlemelerle hayata geçirildiğini söyledi.

- "ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sosyal medyada özellikle çocukların korunmasının Bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden olduğunu dile getirerek, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla hayata entegre olmasının buradaki riskleri daha da artırdığını belirtti. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor."