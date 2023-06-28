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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'in Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdiğini ve yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağını duyurdu.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayısta hizmete açılan Zigana Tüneli hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Zigana Tünelinin, Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu belirten Uraloğlu, "Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanmış, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız" dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ, MİLLİ KAYNAKLAR KULLANILDI

Yeni Zigana Tüneli'nin, Trabzon'u Gümüşhane, Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan bir tünel olduğunu ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bir güzergâhta inşa edildiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

YILLIK 190 MİLYON TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışının tesis edildiğini belirterek, "Zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" dedi.

SEYAHAT SÜRESİ ORTALAMA 20 DAKİKAYA İNDİ

Yeni Zigana Tüneli, 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.

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