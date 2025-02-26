Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'na hangi saikle karşı çıkılabilir?

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 17. Yıllık Toplantısı için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRACECA toplantısı kapsamında ulaştırma alanında önemli görüşmeler ve istişareler gerçekleştirdiklerini belirtti.

- "KALKINMA YOLU PROJESİ BİTME AŞAMASINDA"

Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nde çalışmaların sona yaklaştığın dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Kalkınma yolu koridoruyla ilgili buradaki üye ülkelere bilgi aktardık. Irak'ın Basra Körfezi'nde çıkıp Ovaköy Sınır Kapımızdan girecek olan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu'nda hem demir yolu hem de kara yolu söz konusu. Bununla ilgili dört ülke çalışıyoruz. Başta Irak ve Türkiye olmak üzere Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber de gerekli mutabakatlar yapıldı. Projenin bitme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu sene finansmanla ilgili problemleri çözelim, yapılanmayı oluşturalım ve ondan sonra da bu işin yapım sürecine başlayalım istiyoruz."

Uraloğlu, İran ile de Kalkınma Yolu Projesi konusunda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "İran da bu projeye katılmak istediğini iletmişti ve biz de bunun mümkün olduğunu kendilerine söylemiştik. Biz birilerini dışarıda bırakarak değil tersine ne kadar geniş kapsamlı tutarsak o kadar projeyi büyütmüş oluruz diye düşünüyoruz." dedi.

- "İRAN'DA TÜRK TIRLARI İÇİN AKARYAKIT FİYAT UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLERİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Türkiye-İran sınırında kamyon ve tırların geçişlerinde şu anda güncel bir sorun olmadığını söyleyen Uraloğlu, "Yalnız akaryakıt fiyat

uygulamaları konusunda serbest akaryakıt alabilme noktasında bazı problemler var. Onları da muhatabımız Sayın Bakan'la görüşüyoruz. Yine bugün görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "(İran'la) Türk Hava Yollarıyla ilgili bazı çözmemiz gereken ilave vergiler de var. Bunları da konuşuyoruz ve belli mesafeler katettik. İnşallah bu ziyaretimizde de bu noktada bir gelişme sağlayabiliriz." diye konuştu.

- "SURİYE'DE ÖNCELİKLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI KONUSUNDA GEREKLİ TESPİTLERİ YAPTIK"

Altyapısı tahrip edilen Suriye'deki altyapı ve ulaştırma projeleri için öncelikle doğru tespitleri yapmaya çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Suriye'de hava yolları tarafında, kara yolları tarafında, demir yolları tarafında ve liman ve denizcilik tarafında heyetlerimizi gönderdik ve gerekli tespitleri muhataplarla beraber yaptık. Hava yolları tarafında Şam ve Halep Havalimanı'nı bir an önce uluslararası yeterlilikte hayata geçirmeyle ilgili bir gayretimiz var. Türk Hava Yollarının zaten haftada 3 uçuşu vardı. Bunun uluslararası niteliklerle her türlü

cihazlarla, radarlarının donatılması başta olmak üzere ki ciddi bir ekipman, şu anda kurduk. Havacılık tarafında ciddi

mesafe aldığımızı söyleyebilirim."

Kara yolları alanında tahribata uğrayan bazı yollar ve köprülerin olduğunu ve bununla ilgili tamir işlemlerinin nasıl yapılacağına dair çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu "Demir yolları tarafında maalesef durum biraz sıkıntılı. Ciddi şekilde tahrip olmuş. Orada daha

çok yapılması gereken iş var. Onunla ilgili tespitleri yapıyoruz. Yine Suriye'nin iki tane önemli limanı var. Lazkiye ve Tartus bunlarla ilgili nasıl işbirliği yapabiliriz, onu da konuşuyoruz." açıklamasında bulundu.

- "ZENGEZUR KORİDORU'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Azerbaycan'ı Nahçivan'a bağlayacak Zengezur Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor. Bizim tarafımızda da bu sene çalışmalara başlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan bunu konuşuyor ve aynı şekilde İran ile de konuşuluyor. 40 kilometre civarında Ermenistan tarafından ve 60 kilometre de İran tarafından bir geçiş söz konusu. Bunu birinci derecede Azerbaycan tarafı yürütüyor ve biz de takip ediyoruz. Bu bir çözüme ulaşacaktır. Bu tür koridorların bir ülkeden geçmesi uluslararası bir kazanım olduğu gibi o ülke için de önemli bir kazançtır. Bu koridora hangi saikle karşı çıkılabilir. Bu konuda bazı siyasi konuların aşılması gerekiyor."