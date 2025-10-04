İSTANBUL 21°C / 15°C
Bakan Uraloğlu: Zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının süresini 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellediklerini belirterek, 'Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.' ifadesini kullandı.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili bilgi verdi.

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

"1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."

- "KIŞ ŞARTLARINA UYGUN EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM"

Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceklerini belirtti.

Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."

