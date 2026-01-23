Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Bakan Uraloğlu, Batman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Uraloğlu, Sivil Toplum Merkezinde düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki deneyimlerinin değerli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin değerlerini temsil eden samimi, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarla, güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini belirten Uraloğlu, ülkenin her tarafına hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sokakta kime sorarsak bütün vatandaşlarımız da bunu teyit eder. Bize oy versin veya vermesin gerçekten bizim yaptıklarımızın hakkını o anlamda verirler. Biz de gerçekten bize oy verip vermediğine bakmaksızın ülkemizin her karış toprağına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere çok önemli bir sürecin de önemli bir bölümündeyiz. Türkiye'deki terör süreci maalesef 2,5 trilyon dolarlık bir ağır fatura çıkarmıştır bize. İş insanlarımız, birazcık para hesabı yapan insanlarımız bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. AK Parti hükümetlerimiz döneminde bütün ulaştırma yatırımları 350 milyar dolardır. Sadece teröre harcadığımız bunun neredeyse 10 katına yakın. 2,5 trilyon dolarlık bir rakam harcamışız oraya. Bunu harcamamış olsak neler yapardık? Sanayiye, üretime, refaha dönüştürebilseydik, milletimize bu anlamdaki bu nimetlerden yararlandırmış olsaydık elbette çok daha farklı bir Batman, çok daha farklı bir Türkiye olurdu."

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELER, BAŞARILAR HEPİMİZ İÇİN BİRER GURUR KAYNAĞI"

Ekonomik büyümenin birinci şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anlatan Uraloğlu, ulaşım olmadan ticaret, tarım ve turizmin olamayacağını dile getirdi.

Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretimin olabileceğini ifade eden Uraloğlu, şunları aktardı:

"Yol sayesinde de yatırımlar istediğimiz gibi hayata geçer. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür ve hepimiz için çok kıymetli olan istihdam sayıları artar, vatandaşımız iş imkanına sahip olur. Yol tıpkı enerji, teknoloji, inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiklerinden biridir. Batman gerçekten gelişme potansiyeli yüksek, gelişmekte olan ve önümüzdeki süreçte gerçekten ülkemizde adını daha da ön plana çıkaracak olan illerimizden biri. Biz de Batmanımıza ne yapmamız gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisindeyiz. 24 yıllık AK Parti hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz projeler, başarılar hepimiz için birer gurur kaynağı. 2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 350 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik."



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'nden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarına kadar dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini söyledi.



"2002'de sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve 6 ilimiz birbirine bağlıydı veya 7 ilimiz bağlıydı. Bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı ve bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye çıkardık." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Birileri eleştiriyordu. Cumhurbaşkanı'mız 15 bin kilometre bölünmüş yol deyince, 'Bunu nereye yapacaksınız, hangi trafik geçecek oradan?' diye eleştiriliyordu. Bakın bugün 15 bini geçtik, 30 bini de geçtik. Bir liderlik, ileriyi öngörme tam da bu noktadadır. 2002'de 8,5 milyon aracımız varmış Türkiye'de bugün 33 milyon araç var. O gün şehirler arasındaki ortalama hız 40 km/saatti, bugün 90 km/saat. Eğer biz bu bölünmüş yolları yapmasaydık, ne Batman'ımız ne Türkiye'miz bu hale gelirdi. Bunu asla unutmayalım. Bu gerçekten bir emeğin, bir özverinin sonucudur. Onun için Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Yaklaşık 11 bin kilometre demir yolu ağımız vardı, bugün 14 bin kilometreye yükselttik. Burada da devam eden 4 bin kilometrelik demir yolu yatırımımız var. İnşallah bu noktada ülkemizin dört bir tarafını demir yolu ağlarıyla yeniden örüyoruz. Denizcilikte Türkiye 17. sıradan geçen yıl içerisinde ilk 10'a girmiş ülkelerden biri oldu çok şükür."

İKİ YIL İÇERİSİNDE ÜLKENİN HER NOKTASINA 5G ULAŞTIRILACAK

Ülkenin dijital geleceğine attıkları en güçlü adımlardan biri olan 5G ihalesini geçen yıl yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, 1 Nisan'da da bütün ülke genelinde sinyal yaymaya başlayacaklarını, 2 yıl içerisinde de ülkenin her noktasına 5G'yi ulaştıracaklarını bildirdi.

Sadece bugünü değil, 10 yılları, 100 yılları planlayan bir ülke haline geldiklerini, yöneticiler olarak görevlerinin sorunları çözmek olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile orta koridor, yani Çin'den çıkıp Londra'ya giden koridordan Asya, Avrupa'yı kesintisiz demir yoluyla bağlamıştık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile Çin'den gelen yükleri, Marmaray üzerinden Londra'ya kadar iletebiliyoruz. Orta koridor sayesinde bu iki kıta arası deniz yoluyla 35, bazen 45 gün süren taşımalar yerine sadece 18 günde demir yoluyla geçebilir hale getirdik. Bu hat deniz yolundan iki kat hızlı hava yolundan da dört kat daha ucuz ve biz 75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı olacak bir sistemi bir taraftan inşa ettik. 21 ülkeyi birbirine bağlayan, yılda 20 milyon tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip bu koridor Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacak. Şu anda orta koridorun gücünü arttıracak olan Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı yapım çalışmalarını da bir taraftan sürdürüyoruz. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur bağlantısı hayata geçecek. Çin'den çıkan yükler İngiltere'ye uzanan rotada alternatif kapasiteleriyle, güzergahlarıyla beraber daha verimli hale gelecektir. Kalkınma Yolu Projesi'yle Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'ndan Londra'ya kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız. Bu stratejik koridor, küresel ticaret rotalarını kısaltarak Türkiye'nin lojistik gücünü artıracak ve bölgesel ekonomik entegrasyonu da güçlendirecektir. Batman da inşallah bu proje vesilesiyle önemli bir lojistik merkez haline gelme sürecinde daha değerli ve güçlü olacaktır."

"NİSAN AYI İTİBARIYLA ANTALYA-BATMAN HATTINDA SEFERLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Batman'da yaptıkları yatırımlara değinen Uraloğlu, 2002'den bu yana Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 40 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 177 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 126 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diktepe Geçişi dahil Batman-Diyarbakır, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat, Batman-Silvan-Kozluk Ayrımı Gap yolu gibi 6 önemli kara yolu projesinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diktepe Köprüsü'nü bitirdik. Devamındaki bağlantı yollarını da önümüzdeki aylar içerisinde bitirerek tamamen sizlerin hizmetine sunacağız. Diyarbakır-Batman yolundaki çalışmalarımız da önemli bir aşamaya geldi. Bu proje kapsamındaki Batman Çayı Köprüsü'nü tamamladık. Şehrimizin demir yolu ağını komple yeniledik. Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demir yolu deplasmanını tamamladık. Yolçatı, Diyarbakır, Batman, Kurtalan hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için proje çalışmalarına da başladık. 2010'da Batman Havalimanı yeni terminal binasını hizmete açarak yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardık. 2008'de yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiği, 2025'te 735 binin üzerine çıkmış durumda. Bugün 4 ayrı hava yolu şirketiyle İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve Adana Menderes havalimanlarına haftalık 62 sefer yapılıyor. Bu yıl nisan ayı itibarıyla Antalya-Batman hattında da inşallah seferleri başlatacağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun."

Programa, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.