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  • Bakan Uraloğlu'ndan kişisel verilerin çalındığı iddiasına açıklama: Kimse ortalığı bulandırmasın
Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan kişisel verilerin çalındığı iddiasına açıklama: Kimse ortalığı bulandırmasın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına, 'Kimse ortalığı bulandırmasın. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir.' cevabını verdi.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan kişisel verilerin çalındığı iddiasına açıklama: Kimse ortalığı bulandırmasın
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur. Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın."

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  • Abdulkadir Uraloğlu
  • kişisel veri
  • Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu

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