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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan küresel ticaret mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için 'güçlü katkılarını' sürdüreceğini bildirdi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 10:26 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan küresel ticaret mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz
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Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının resmi karşılama seremonisine, Türk delegasyonu olarak katıldıklarını belirten Uraloğlu, "Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

  • abdülkadir uraloğlu
  • küresel ticaret
  • türkiye

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