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Ekonomi

Bakan Varank: Elazığ ve Malatya'daki işletmeler faizsiz kredi kullanabilecek

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi10:55 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:08

Varank, "İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." dedi.

"Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti." dilen Bakan Varank, şunları söyledi:

"Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır."

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