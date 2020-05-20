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Ekonomi

Bakan Varank açıkladı: Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor

Bakan Varank, 'Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor' dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:32
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Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"

Bakan Varank, "Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" dedi.

Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz."

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