20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:32

Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"

Bakan Varank, "Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" dedi.

Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz."