Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.
Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"
Bakan Varank, "Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" dedi.
Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz."