AA 05 Eylül 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 14:27

Kocaeli'de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, katma değerli bir büyümeye giden yolda, yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan Varank, bunun için de piyasaları okumasını bilen inovatif girişimcilerin, özgün fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Erken aşama girişimlerin karşılaştıkları zorluklardan birisinin, işlerine ölçek kazandırma noktasında yaşadıkları sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Çünkü ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorsunuz. Tabi ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara uyum sağlamak gibi aşmanız gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında, bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız, başarı da o kadar çabuk geliyor. Türkiye örneğine baktığımızda, ölçeklenme konusunda en temel eksikliğin finansa erişim olduğunu görüyoruz. Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları kanalıyla girişimciliği çok çeşitli mekanizmalarla teşvik ettiklerini ve TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Programı sayesinde son 8 senede bin 381 girişim kurulduğunu bildirdi.

-" 243 MİLYON LİRALIK KATMA DEĞERLİ YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Bu firmalara verdikleri sermaye desteğiyle, 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtıklarını aktaran Varank, KOSGEB aracılığıyla geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağladıklarını vurguladı.

-"GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYEREK REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Varank, kuluçka hizmetleri vermek üzere teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını teşvik ettiklerine işaret ederek, "Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında, eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Bu sene, 750 milyon lira sermayeli Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonunu hayata geçirdik. Bölgesel Kalkınma Fonunun yatırım sözleşmesini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile temmuzda imzaladık. Bu fonla, ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’leri ve girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank, Teknoloji ve İnovasyon Fonunun yatırım sözleşmesi imza çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini ve yıl sonuna kadar bu fonu da aktif hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kamu tarafı olarak, her durumda girişimcilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, daha büyük işlere imza atabilmek için finansa erişimde çeşitliliği artırmak, yeni mekanizmaları hızla devreye almak gerektiğine değindi.

-"2023'E KADAR EN AZ 10 TURCORN ÇIKARACAĞIZ"

Varank, bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşmasının şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisinin de güçlü entelektüel sermaye olduğunu ifade eden Varank, "Çok cevval gençlerimiz var. Küresel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyuyorlar. En yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle, büyük işlere imza atıyor, küresel çapta ses getiriyorlar. İlk TURCORN’umuzu oyun sektöründe çıkarmış olmamız kesinlikle tesadüf değil. Tabi bununla birlikte, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık." şeklinde konuştu.

- "100 MİLYON LİRALIK BİR FON KURUYORUZ"

Bakan Varank, TURCORN adaylarını tespit ederek, özel bir program kapsamında büyümelerini teşvik edeceklerini söyledi.

Bugün imzalayacak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım attıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu Fon’a dahil olabilir. Girişimcilik ekosistemine özel sektör katkısını işte bu şekilde artırmak mümkün.Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayri menkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için “kazan-kazan” mantığı işliyor. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz. Günün sonundaysa; hem yatırım yaptığınız şirket, hem siz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkıyor. Kurduğumuz bu Fon; bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet ifade etmek gerekirse, bu Fon sivil teknolojilere odaklanacak. Fondan faydalanmak isteyen şirketler, Yatırım Komitesinin çağrılarını yakından takip etmeliler. Elbette fon kendisi de teknoloji alanında çalışan firmaların taramasını yapacak. Teknoparklar, Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinde belirlediği firmalara davette bulunacak."

Varank, Bilişim Vadisi'ni teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü, ticarileştiği ve dünyaya açıldığı bir "mega teknoloji koridoru" olarak geliştirdiklerini vurguladı.

Bu yerleşkenin, milli teknoloji hamlelerinin yarınlarına, çığır açıcı özgün teknolojilere ev sahipliği yapacağını dile getiren Varank, kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum iş birliğinin en somut ürünlerinin burada hayat bulacağını belirtti.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışan bulunduğunu kaydederek, bu firmaların otomotiv elektroniği, raylı sistemler, elektronik izleme sistemleri, oyun ve animasyon, siber güvenlik, sanal gerçeklik ve görüntü işleme gibi alanlarında çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

-"TOGG’UN GELMESİYLE BİRLİKTE BİLİŞİM VADİSİNE ÇOK YOĞUN BİR TALEP ARTIŞI OLDU"

Türkiye'nin otomobilinin Ar-Ge'sinin de burada yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"TOGG’un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisine çok yoğun bir talep artışı oldu, firma başvuruları yüzde 50 arttı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri, vadiyi bir cazibe merkezi olarak görmeye başladı. Tabi biz sadece bunlarla yetinmek niyetinde değiliz, vadinin geleceği için vizyoner işlere imza atmaya devam edeceğiz. Akıllı şehirler kapsamında Esenlerde pilot bir proje başlattık. Bilişim Vadisi de bu projenin paydaşlarından birisi. Bu kapsamda vadiye, akıllı şehir alanındaki çalışmaları desteklemek üzere mobiliteyi önceleyen bir kuluçka merkezi kuruyoruz. Merkezin inşaatı önümüzdeki ay bitecek. Böylece akıllı şehir çözümlerine odaklanan start-up'lar için fiziki bir uygulama merkezi imkanı sağlayacağız. Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, tıpkı Pininfarina gibi multi-disipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Otomotivden mimariye, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri sanayiyle buluşturacağız."

-"BİR YAZILIM OKULU AÇIYORUZ"

Bakan Mustafa Varank, iş geliştirme merkezinde, yeni mezun tasarımcılara işlerini olgunlaştırana kadar ev sahipliği yapacaklarını belirterek, prototip üretim atölyesinin, yediden yetmişe fikri olan herkese kapılarını açacağını kaydetti.

Atölyeye gelenlerin, 3 boyutlu yazıcılar gibi yeni teknolojilerle üretim yapma ve atölye eğitimlerine katılarak yeni teknolojileri öğrenme imkanına sahip olacağına işaret eden Varank, "Bilişim Vadisi'nde ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa, inşallah önümüzdeki sene şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Bu okulda öğretmen olmayacak. Öğrenciler akran öğretimi metoduyla, yapay zeka temelli bir program üzerinden internet tabanlı olarak öğrenim görecek. Bu üst düzey eğitimler 3 sene sürecek ve öğrencilerden hiçbir bedel talep edilmeyecek." diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için üreten, değer katan, ticarileştiren ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerin yanında olduklarını söyledi.

Özellikle gençlerin girişimciliğe yönelmesini son derece önemsediğine değinin Bakan Varank, gençlere, "İş aramanın değil, iş kuran ve iş veren olmanın peşinden koşun." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Varank, fikri olup sermayesi olmayan gençlere destek vereceklerini belirtti.

-"TEKNOFEST 2020’NİN ROKET YARIŞLARI"-

Gençlerin gözlerindeki ışığı katıldığı tüm etkinliklerde gördüğünü aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerin meraklarını, heveslerini ve çabalarını da gayet iyi biliyorum. İşte daha dün TEKNOFEST 2020’nin roket yarışları için Tuz Gölü’ndeydim. Üniversite öğrencilerimiz, kendi roketlerini yapmışlar, 1 yıl boyunca bu işe gecelerini ve gündüzlerini vermişler. Yeri gelmiş finansman bulabilmek için çalmadıkları kapı bırakmamışlar. İnançları ve azimleri, bu ülkenin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Bu sene sadece 82 takım roket yarışları için ter dökecek. Dünyada bu yarışın düzenlendiği iki ülkeden birisiyiz. Yine TEKNOFEST kapsamında bugün Körfez Pisti'nde, elektrikli araç yarışlarına katılacağım. Bu sene bu yarışların 16'ncısı düzenleniyor. 48 takım alternatif enerjilerle çalışan araçlarını piste indirecek. Yine otonom araç çalışan 17 üniversite takımı, final yarışı için Bilişim Vadisinde yarışacaklar. Robotaksi Otonom Yarışları dediğimiz bu etkinlik önümüzdeki pazartesi günü başlıyor ve gençlere otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama becerileri katıyor. İşte bu gibi teknolojilere kafa yoran gençlere, girişimcilere ürünlerini bir sonraki aşamaya taşımak için destek gerekiyor. Bugün kurduğumuz fonun önemi de bu noktada tekrar ortaya çıkıyor."

Konuşmaların ardından Bilişim Vadisi Girişim Vadisi Yatırım Fonu, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Emin Özer, Vakıf Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü İkram Göktaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Albaraka Türk Katılım Başkanı AŞ Genel Müdürü Melikşah Utku tarafından imzalandı.

Daha sonra Bilişim Vadisi içinde kurulan Vakıf Katılım Şubesinin açılışını yapan Bakan Varank, burada hesap açtırdı.

Bakan Varank, ardından kask takarak elektrikli motosiklet sürdü.