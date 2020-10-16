İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2020 Cuma / 28 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9255
  • EURO
    9,2873
  • ALTIN
    486.107
  • BIST100
    1189.39
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Varank: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik
Ekonomi

Bakan Varank: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik. Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz.' dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 10:28 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:42
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamaları şöyle: Bugün buradan bir müjde vermek istiyorum. Patentle Türkiye Yarışması, bundan sonra sadece üniversiteleri değil lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ayrıca yarışmaya faydalı model bileşenini de ekliyoruz. Böylece öğrencilerimiz, yenilik içeren küçük buluşlarıyla da yarışmaya katılabilecek. 1 Kasım 2020’de Patentle Türkiye’nin üniversite ve lise öğrencileri için yeni başvurularını almaya başlayacağız.

Uluslararası patent başvurularımız 2019’da yüzde 47 arttı. Bu artış, ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13’üncü sıraya yükselmiş olduk. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.