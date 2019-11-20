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Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye'nin ilk özel tohum sertifikasyon merkezinin Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Nevşehir'de kurulacağını bildirdi.

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Bakan Varank, Nevşehir'in Kavak beldesindeki yer altı doğal soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Türkiye genelinde hasat edilen patates ve limonun önemli kısmının, yılın belirli dönemlerinde muhafaza edildiği 1,5 milyon ton depolama hacmine sahip yer altı depolarının özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, patates ayıklama ve yükleme aracının da direksiyonuna geçti.

Varank, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSUAB) tarafından, Nevşehir'de "Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı" kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Varank, ülke genelindeki tohumların sertifikasyonu, ıslahı ve üretiminin de bu merkezde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Bölgedeki kayadan oyma doğal depoların Türk tarımı açısından önemini vurgulayan Varank, sektörün daha da gelişebilmesi için çeşitli adımlar atılacağını ifade etti.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Tohumculuğu önemsiyoruz. İnşallah Türkiye'de, tohumun sertifikalandırılmasını da sağlayacak ilk özel merkezi Nevşehir'de kuracağız. Bu sektöre nasıl bir katkı sağlayabiliriz, depoculuk sektörünü de nasıl daha ileriye götürebiliriz buna yönelik çalışacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Burada patates ve narenciye depolamaya yönelik lisanslı depoculuk kurmak için bakan arkadaşlarla girişimlerde bulunacağız. Türkiye'nin buraları bilmesi lazım. Burası bir turizm ve kültür şehri, aynı zamanda tarım ve depoculuk şehri. Buraları gelip görünce insan etkileniyor. Yer altındaki bu doğal depolarda Türkiye'nin tarımına, insanımızın sofrasına yönelik büyük bir yatırım var. Temenni ederim tüm Türkiye burada yapılan çalışmalardan haberdar olur."

- "YERLİ TOHUM ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"
 

Varank, yerli ve milli tohum çalışmalarını bakanlık olarak önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, patatesin yerli tohumla üretilmesinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, iç piyasanın talebini karşılayacağını, aynı zamanda başka ülkelere ihraç edileceğini ifade etti.

Yerli tohumun tam anlamıyla kullanılamadığına dikkati çeken Varank, "Özel sektörün tohum yetiştiriciliğine dönük çalışmaları var. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki teknoparkta Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı kurma projemiz devam ediyor. Bu merkezi kurduktan sonra tohumculuk alanında daha ileri adımlar atmış olacağız. Kendi tohumlarımızla yetiştirdiğimiz patatesi hem halkımız tüketecek hem de büyük bir ihracat potansiyelini yakalayacağız." dedi.

Bakan Varank'a programında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Okan Yılmaz ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti.

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