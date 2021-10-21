Bakan Varank ''ilk ve tek'' diye paylaştı! Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek

21 Ekim 2021 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:50

Türkiye'de uzun bir aradan sonra sitrik asit tesisi yeniden kuruluyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirttiği sitrik asit fabrikasını açtıklarını paylaştı.

Türkiye'nin sitrik asit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen tesis bu sayede sitrik asit ithalatını bitirmesi bekleniyor.

525 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare alana inşa edilen fabrika yıllık 50 bin ton üretim kapasitesi hedefliyor.



YILLIK 50 BİN TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Söz konusu fabrika 525 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare alana inşa edildi. Yıllık 50 bin ton üretim yapılması planlanan tesis 330 kişiye de istihdam sağlayacak.

Aynı zamanda üretim tesisi cari açığa 90 milyon euro pozitif katkı sağlayacak.

Tezkim Sitrik Asit Tesisi'nin alışılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'da paylaştığı video ile duyurdu. Baka Varank, fabrikanın açılışını duyurduğu gönderiyi milli teknoloji güçlü sanayi etiketi ile paylaştı.

2018 YILINDA BAŞLADI

2018 yılında yapımına başlanan yatırım 2020 yılında ilk üretimini gerçekleştirdi. Türkiye'nin cari açığına 90 milyon euro pozitif katkı sağlaması beklenen üretim tesisi yerli ve milli teknoloji hamlesi ile gerçekleşti.

Türkiye'nin ilk ve tek sitrik asit üretim tesisi unvanına sahip fabrika Türk ekonomisine sağlayacağı katkı bakımından da büyük bir öneme sahip.