İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6223
  • EURO
    15,987
  • ALTIN
    925.793
  • BIST100
    2473.09
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz
Ekonomi

Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız' dedi.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:15
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız" dedi.

  • bakan varank
  • KOSGEB
  • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.