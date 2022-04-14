Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız' dedi.
AA14 Nisan 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız" dedi.