Bakan Varank müjdeyi verdi: 20 ton altın rezervi tespit edildi

10 Haziran 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

TMSF BAŞKANI GÜLAL: BU TESİSTEN 3-3.5 TON ALTIN ÜRETECEĞİZ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, 'Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz' dedi.