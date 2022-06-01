Bakan Varank: Pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri olduk

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin teknoloji üssü olan Bilişim Vadisi'nin, adeta ikinci adresleri olduğunu vurgulayan Varank, Bilişim Vadisi'ni her ay ortalama 2-3 kez ziyaret ettiklerini, ya yeni bir yüksek teknoloji projesinin açılışını yaptıklarını ya da böyle güzel etkinliklere katıldıklarını kaydetti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, en somut adımlarından biri olan Bilişim Vadisi'nin, kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydettiğine işaret eden Varank, şu anda yazılımdan tasarıma, mobiliteden blockchain teknolojilerine kadar birçok sektörden 270 Ar-Ge firmasının burada faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Varank, bu firmaların her birinin, geliştirdikleri yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisini geleceğe hazırladığını aktararak, "Peki burada neler yapılıyor derseniz? Mesela, ülkemizin doğuştan elektrikli otonom araç projesi TOGG'un mobilite ve batarya teknolojileri burada geliştiriliyor. AİRCAR firması; iki kişi taşıma kapasiteli, elektrikli ve tam otonom uçan araba projesini burada yürütüyor. PEYK firması, dijital varlık görüntüleyen güvenlik teknolojilerini burada üretiyor. DÜŞYERİ firması oyun ve dijital eğitim teknolojilerini burada tasarlıyor. Tabii bunlar ilk aklıma gelen birkaç örnek. Liste bu şekilde uzayıp gittiği için hepsine değinemiyorum ama böyle onlarca firmanın projesi şu anda Bilişim Vadisi'nde hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ziyaret eden uluslararası yatırımcıları, ilk olarak Bilişim Vadisi'ne yönlendirdiğini ve buradaki büyük potansiyeli görmelerini istediğini anlatan Varank, uluslararası yatırımcıların burada yapılan inovatif işleri ve geleceğin teknolojilerini görünce hayran kaldığını vurguladı.

"Bu işlerin nasıl bir parçası olabiliriz, buradaki birikimin benzerini ülkemize nasıl transfer ederiz diye bizimle müzakere ediyorlar." diyen Varank, o yüzden böyle vizyoner bir etkinlik için ülkenin Ar-Ge ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nden daha doğru bir mekan olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Bakan Varank, bu vesileyle Mimarlar Mühendisler Grubu'nu ve organizasyonda emeği olan herkesi tebrik ederek, zirvede, dijital teknolojilerden yeşil mutabakata, yazılım ve fintech'ten yeni nesil finansman araçlarına kadar önemli başlıkların masaya yatırılıp değerlendirileceğini bildirdi.

Zirvenin herkes için faydalı geçmesini temenni eden Varank, özellikle gençlere, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ana gündem konularının tartışılacağı bu etkinliği yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "POZİTİF BÜYÜYEBİLEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Dün, 2022 yılı birinci çeyrek için büyüme rakamlarının ilan edildiğini hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Ekonomimiz bu dönemde yıllık yüzde 7,3'lük bir büyüme kaydetti. Böylece pandemi şokundan sonra yakaladığımız dengeli büyüme eğilimini bu dönemde de devam ettirdik. Alt bileşenlere baktığımızda sanayinin yüzde 7,4'lük büyümeyle ekonomimizin itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte sanayimizin milli hasıla içindeki payı yüzde 28,9 gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Yani toplam hasılamızın, üretimimizin neredeyse üçte biri sanayiden geldi. Diğer taraftan, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 10,5'lik artış da aslında ülkemizin geleceği açısından oldukça umut verici. Bu veri de bize, sanayimizin lokomotif rolünü artırarak devam ettireceğinin sinyalini veriyor. Küresel ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sanayi öncülüğünde yakaladığımız bu ivme elbette çok değerli ama takdir edersiniz ki üretimde yakaladığımız bu başarı kendiliğinden gerçekleşmiyor. Burada emin olun, kamu ve özel sektör olarak birlikte yakaladığımız sinerji sayesinde netice alabiliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak, altyapıya, üstyapıya, teknolojiye ve insana yaptığımız yatırımlarla biz ülkemizi bugünlere gelebilmesi için hazırlamış olduk. Dünya standartlarında bir iş ortamını sanayicilerimizin, üreticilerimizin hizmetine sunduk. Onlar da bu vizyona güvenerek ülkemize yatırım yapmaya, burada üretmeye devam ettiler. Dünyanın adeta bir şok halinde yakalandığı pandemide dahi yeni şartlara hızla adapte olarak, üretmeye devam ettik. Bu sayede de pozitif büyümeden faydalanabilen nadir ülkelerden biri olduk. Olmaya da devam ediyoruz. İşte dün açıklanan büyüme rakamları da aslında bunun en somut kanıtı."

- "SADECE SON 2 SENEDE PROJELERİNİ TAMAMLADIĞIMIZ OSB SAYIMIZ 25 OLDU"

Bu apaçık gelişmelere rağmen birilerinin, bu rakamlara burun kıvırabildiğini dile getiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala 'AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı' diyebiliyor. Biz kendilerine üretim cahili dediğimizde de alınıyor ama bunlar gerçekten ne sanayiden ne de üretimden anlıyorlar. Kendilerini defalarca birlikte OSB'leri ziyaret etmeye davet ettim, kendilerine çağrıda bulundum ama özellikle ana muhalefetin başındaki zat bu çağrıları hiç duymadı, buraları ziyaret etmeye hiç yanaşmadı. Dün yine aynı mesnetsiz iddialarına devam etti. Gerçekten el insaf diyorum. OSB'lerin hükümetlerimiz döneminde nasıl geliştiğini ve tüm Anadolu'ya yayıldığını emin olun bu sektörde çalışıp da bilmeyen yok. İşte buyurun, 2002 yılında çoğu yapım aşamasında olan ve ülkemizin belli illerine toplanmış 192 OSB'miz vardı. Biz yaptığımız devasa yatırımlarla hem eksikleri tamamladık hem de bu sayıyı 336'ya çıkardık. Sadece son 2 senede projelerini tamamladığımız OSB sayımız 25 oldu. Emin olun, kurduğumuz ya da genişlettiğimiz OSB'ler o kadar hızlı doluyor ki ben bile takip edemiyorum. İşte, sanayi sicil sistemi verilerine göre, sadece son 3 yılda yaklaşık 1300 orta ve büyük ölçekli firma sisteme dahil oldu. Bunların birçoğunun açılışına bizzat katıldım. Daha küçük ölçekteki binlerce üretim tesisini söylemiyorum bile... Dolayısıyla birilerinin 'yapılmıyor' dediği bu yatırımlar Türkiye'nin dört bir yanında adeta bir güneş gibi parlıyor ama tabii görmek için göz, idrak etmek için de akıl lazım."

Bakan Varank, buradan çağrısını tekrarladığını vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de üretim yapılmadığını iddia eden varsa, kim olursa olsun parti genel başkanları da dahil, ben kendilerini Kocaeli'ye davet ediyorum. Gelsinler, buradaki Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsinler, firmaları gezsinler, inşaatlara baksınlar, Türkiye'de yatırım yapılıyor mu yapılmıyor mu, Türkiye'de fabrikalar ne iş yapıyor, hiç fabrika açılmış mı açılmamış mı bizzat kendileri bunu görsünler. Valimiz burada, gelen her heyeti de gezdirmeye hazır. Bilişim Vadisi'ni de ziyaret etsinler. Bilişim Vadisi'nde bu işler nasıl oluyor, teknoloji nasıl geliştiriliyor. Onu görsünler. Hatta üst düzey ziyaretçi gelirse emin olun Türkiye'nin otomobiline de kendilerini bindirip, burada bir tur attırırlar. Ben bu çağrıyı yeniliyorum. Gelin Türkiye'de neler oluyor, bunları görün diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)