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Ekonomi

Bakan Varank: Ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor.'

AA19 Ocak 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 11:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Ford Otosan'ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararı) Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu."

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