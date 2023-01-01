Bakan Varank'ın motosikletli yılbaşı mesaisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu.

Yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret eden Varank, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çevrim içi sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada kurye olarak göründü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Varank, sipariş sahibi öğrenciye TOGG'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu ve TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri hediye etti.



Daha sonra Getir'in Etlik'teki dağıtım merkezine geçen Varank'a, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti.

Varank, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar? Biraz onlarla ilgili farkındalık olsun diye yılbaşı akşamını onlarla geçirelim, hatırlarını soralım istedik. Bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu."

Bakan Varank, 2022'nin zor bir yıl olduğunu belirterek, "Pandemiden kurtulduk dediğimiz bir anda Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan dünyada bir enerji krizi baş gösterdi. Bunun ekonomik etkileri tüm dünyayı sarsıyor. Biz bu alanda da gerek sabit gelirli vatandaşlarımızın asgari ücretle ilgili atılması gereken adımlarda ya da enflasyonla mücadelede elimizden ne geliyorsa bunu şimdiye kadar vermeye gayret ettik. İnşallah 2023 senesinde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılın huzurlu ve mutlu geçmesini dileyen Bakan Varank, "Görevi başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı bir sene diliyorum. Onlar geceleri çalıştığı için, gündüzleri kar kış demeden çalıştığı için vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde çok daha konforlu bir hayat sürebiliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, kuryelere baklava ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.



