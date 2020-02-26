İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1567
  • EURO
    6,6959
  • ALTIN
    324.814
  • BIST100
    115083
Ekonomi

Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk İlaç sektörünün önemli kurumlarından Neutec İlaç'ın Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasını 2 gün önce ziyaret etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba16:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:11

Kabinenin en çok çalışan bakanı olarak gösterilen hatta Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın ‘’Atom karınca” diye nitelendirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Neutec İlaç’ın üretim tesislerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Türkiye’de en çok patente sahip 3'üncü kurumu olma özelliği taşıyan ve 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Neutec İlaç’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Mahmut Bilgiç, Bakan Mustafa Varank’a Neutec İlaç’ın üretim teknolojileri ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Neutec İlaç’ın Sakarya’da 4 üretim üssü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark’da yer alan Ar-ge merkeziyle faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürdüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biliç, Neutec’in Ar-geye ve üretim teknolojilerine yaptığı yatırımla her geçen gün uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.