Bakan Varank'tan 'Togg'un fiyatı ne olacak?' sorusuna cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'e konuk oldu.

Bakan Varank'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.

Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.

"TÜRKİYE'NİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ İLK YERLİ OTOMOBİLİ"

Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta Togg'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje.

"29 EKİM'DEN İTİBAREN SERİ ÜRETİME GEÇECEK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek. İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz.

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

"TOGG FİYATIYLA BENZİN VE DİZEL ARAÇLARLA REKABET EDECEK"

Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C seğmen SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı.

Şirketin maliyet hesapları ile ilgili ve piyasada tutunacakları bir fiyatlarla ilgili bir husus. Buna şirket karar verecek. C segment bir araçtan daha kaliteli olan bir araç. Şirket rakip olarak hangi araçları görüyorsa o fiyat politikasından piyasaya girmiş olacaklar. Mart ayında satılacak bir araç için şimdiden bir fiyattan satılacak imkanımız yok. Buna şirketteki arkadaşlarımız karar verecek. Elektrikli otomobillerle ilgili son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürdük. Vatandaşımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları atmış olduk. Burada şirket satışa çıktığı zaman belirtecektir.

Togg'a müthiş bir talep var. Ama resmi olarak daha ön satışı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tabi önümüzdeki dönemlerde şirket bununla ilgili planlamalarını yapacaktır. Normalde bir araç piyasaya çıktığı gün siparişler başlamaz. Normalde ticari olarak bu böyle olmaz. Şirket bununla ilgili kendi hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin otomobili projesi müthiş heyecan uyandıran bir proje. Vatandaşlarımızın gündeminde bu konu var.