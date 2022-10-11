Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatına ilişkin heyecanlandıran açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Milyonların merakla beklediği TOGG'un fiyatı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Varank, seri üretimin 29 Ekim'de başlayacağını belirtti.



BAKAN VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL TOGG İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Varank, TOGG'un fabrikası ile ilgili detayları paylaştı. Varank, "TOGG'un fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışacak." dedi.

"29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, milyonların en merak ettiği soru olan, 'TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Varank'ın açıklaması heyecan yarattı. Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.