İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5867
  • EURO
    18,0471
  • ALTIN
    996.146
  • BIST100
    3584.87
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatına ilişkin heyecanlandıran açıklama!
Ekonomi

Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatına ilişkin heyecanlandıran açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatı ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretime başlayacağını, yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gönderileceğini ifade etti. Bakan Varank, 'TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak.' dedi.

A Para11 Ekim 2022 Salı 16:46 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatına ilişkin heyecanlandıran açıklama!
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Milyonların merakla beklediği TOGG'un fiyatı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Varank, seri üretimin 29 Ekim'de başlayacağını belirtti.

BAKAN VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL TOGG İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Varank, TOGG'un fabrikası ile ilgili detayları paylaştı. Varank, "TOGG'un fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışacak." dedi.

"29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, milyonların en merak ettiği soru olan, 'TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Varank'ın açıklaması heyecan yarattı. Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.