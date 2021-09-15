Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:24

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin desteklenmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler, 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.