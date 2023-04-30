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Ekonomi

Bakan Yanık: İstihdam edilecek 2 bin 431 kişi için mülakat uygulanmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 kişi alacaklarını bildirdi. Yanık, başvuruları 8 Mayıs'a kadar devam edecek alımların sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını, alımlarda mülakat sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Bakan Yanık: İstihdam edilecek 2 bin 431 kişi için mülakat uygulanmayacak
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TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan, soruları yanıtlayan Bakan Yanık, sosyal devleti AK Parti'nin inşa ettiğini söyledi.

Yanık, ülkede sosyal yardımdan yararlananların yüzde 82'sinin istihdama katılamayacak grupta olduklarını ve devletin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

AK Parti'nin hayata geçireceğini açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası ile 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini hatırlatan Bakan Yanık, bireysel emekli olmak isteyen ev hanımlarının sigorta primlerinin 3'te 1'inin de devlet tarafından ödeyeceğini kaydetti.

Bakan Yanık, şehit anne ve babalarının aylıklarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacaklarını, şehit yakını ve gazilere yönelik alternatif istihdam modeli oluşturmaya çalışacaklarını da anlattı.

- MÜLAKAT UYGULANMAYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir soru üzerine, Bakanlık taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 kişi alacaklarını bildirdi. Yanık, başvuruları 8 Mayıs'a kadar devam edecek alımların sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını, alımlarda mülakat sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

Bakan Yanık, "(Aile kadın ve erkekten oluşur) demenizin altında ne var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Maalesef son 50 yılda dünyada, ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere eşcinsel lobilerinin çok sistematik bir yol alışları söz konusu. Son geldiğimiz noktada bu lobinin asıl büyük talebi, aile kavramının içerisine dahil olmak. Bu lobilerin arkasında çok ciddi bir finansal destek var. Korkunç para yatırılıyor. Dünyada pek çok noktayı bu anlamda zorlayan bir lobiyle, akımla karşı karşıyayız. Dünyada maalesef eşcinsel lobilerinin kadın hakları mücadelesini de sabote ederek aldıkları mesafe var. Türkiye olarak ailemizi, insanımızı, son kertede aile kavramının içerisine dahil olmaya çalışan bu yapıyla mücadele etmeyi önemsiyoruz, mücadele etmeyi zorunlu görüyoruz."

"Eşcinsel lobileri Türkiye'de mesafe aldı mı?" sorusu üzerine Yanık, bu lobilerin Türkiye'de mesafe alamadığını söyledi.

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