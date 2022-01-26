İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Yanık: Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız
Ekonomi

Bakan Yanık: Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 259 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:41
ABONE OL

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

  • Bakan Yanık
  • ödeme
  • Ocak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.