Bakan Yanık: Sosyal yardım ödeme miktarları artırıldı

DHA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:28

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. Yanık, yaşlı aylıklarının 763 TL'den 828 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609 TL'den 661 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914 TL'den 991 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 TL'den 1797 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1677 TL'den 1819 TL'ye çıktığını belirtti.

TEMMUZDA 170.9 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bakan Yanık, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1161 TL'den 1259 TL'ye yükseldiğini kaydetti. Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL'lik destek sağlandığını belirterek, "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.