Bakan Yardımcısı Gürcan'dan enflasyon mesajı

Gürcan, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından, Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası'nda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Çerkezköy'ün 3,6 milyar dolarlık ihracat yapan sayılı ilçelerden olduğunu söyledi.

İhracata yönelik büyümeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürcan, "Cari dengeyi sağlayıp fiyat istikrarını oluşturup, istihdamı da artırarak katma değerli ürünleri desteklemek ve onları geliştirerek Türkiye'nin önündeki süreci hızlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda, ilk faizle ilgili adım atıldı. Faizle ilgili indirimler yapıldı. Enflasyonun altında bir faiz politikası önceledik. Bugün Türkiye'de enflasyon yüzde 61 iken faizlerimiz yüzde 20, yüzde 17 civarında. Hiçbir zaman faizlerin enflasyonun altında olduğunu görmedik. Çok ciddi yatırımlar yapmak için insanlar yer arıyor. Şu anda Türkiye dört bir köşesinde yatırım yapan bir ülke haline geldi. Biz de elimizden geldiğince bunları destekliyoruz." dedi.

Gürcan, döviz kuru kaynaklı kaygılara yönelik olarak kur korumalı mevduat hesabının geçen yıl devreye alındığını dile getirerek, "Devreye almış olduğumuz bu kur korumalı mevduat hesabı şu anda 730 milyar lira civarını aşmış durumda. Hal böyle olunca hem dolardaki o yüksek oynaklığı da baskılamış olduk. Dolardaki o hareketliliğin önüne geçerek veya dövizdeki hareketliliğin önüne geçerek Türkiye'de istikrarı sağlamış olduk ancak işte her şey bizim baktığımız açıdan olmuyor. Bir Rusya-Ukrayna kriziyle biraz hafifçe dövizi yukarı oynatmasına rağmen gene de şu anki itibarıyla döviz stabil olarak seyrine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sürekli bir faiz sarmalında olduğunu söyleyen Gürcan, şunları kaydetti:

"Şu anda faizlerimiz yatırımcı için çok cazip durumda. Enflasyonun olduğu bir ülkede yüzde 20 faiz aslında negatif faiz netice itibarıyla. Onu da çok rahat bir şekilde gerçekleştirdik. Enflasyonla da mücadelemiz devam edecek. Enflasyonu da önümüzdeki mayıs, haziran, temmuzdaki yatay seyrinden sonra ya kasım ya aralık eninde sonunda düşüreceğiz. Kasım demişiz ama ümit ediyoruz ya kasım ya aralık eninde sonunda enflasyonu düşüreceğiz, buna göre tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz. Özellikle bakanlıklarla koordinasyon içinde arz talep dengesiyle ilgili uyuşmayan fiyatları yakından izliyoruz. Her ay fiyat istikrar komitesi toplantılarını gerçekleştiriyoruz ve orada alınan kararları da aylık olarak devreye sokuyoruz. Gene aynı şekilde arz güvenliğiyle ilgili bazı tedbirler alınıyor. İhracatla ilgili veya ithalatla ilgili ki bazı gıda maddelerinin ithalatıyla ilgili..."

Gürcan, konuşmasının ardından ülkede yapılan önemli yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ve iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.