Bakan Yardımcısı Tuzcu: Türkiye örnek ülkelerden biri oldu

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Zirvenin ilk oturumu, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğünde, "Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknolojinin Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ülkelerin, teknolojik olarak kendine yeterli olması ve teknolojinin tüm alt kademelerinde, telekomünikasyondan savunmaya, nesnelerin internetinden siber güvenliğe her alanda en önemli oyuncu olmak zorunda olduklarını, aksi halde ticaretlerini başka türlü yönlendirmelerinin mümkün olamayacağını belirtti.

Ticaretin de sanayinin de kitlesinin teknolojiyle birlikte gençleştiğini söyleyen Tuzcu, 2010'lara kadar her şeyin çok hızlı geliştiğini, belli ülkelerin, başta Çin olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştığını, dünya ticaretindeki paylarını yüzde 3'lerden yüzde 16-17'lere çıkardıkları bilgisini paylaştı.

Tuzcu, Türkiye'nin de ticaretteki payını binde 50'lerden 1,10'lara çıkardığını kaydederek, "Ama bunun niteliği çok önemli. Artık bu niteliği de bizim geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden bugün biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı dinlediniz. Sanayi planlarken temeline artık teknolojiyi önceleyen sektörleri koyma zorunluluğu ortaya çıktı. İşte bu yüzden geçtiğimiz temmuz ayında HIT-30 programıyla beraber teknolojiye değer sektörler ön plana çıkarıldı." diye konuştu.

"Türkiye, yenilikçi, teknolojiye inovasyon getiren, teknolojilere intibak anlamında da müteşebbislik anlamında da girişimcilik anlamında da güçlü örnek ülkelerden birisi." diyen Tuzcu, şöyle devam etti:

"2023'te patent sayılarımızdaki yükseliş birçok ülkenin çok daha önünde gerçekleşti. Ama burada bir önemli şey de bunun ticarileştirilebilmesi. Burada da tabii bizim hem üniversiteler vasıtasıyla hem de istihdam politikalarımız vasıtasıyla bu patentleri ticarileştirirken yeni enstrümanı devreye almamız gerekiyor. Biraz önce milli teknoloji hamlemize diğer ülkelerin planlayıp yollarıyla ilişkilendirirken özellikle ifade etmek isterim ki burada gençlerin geleceği okumaları gerekiyor. Sizlerin okuması gerekiyor."

2002'den itibaren teknoparkların sayısının 2'den 100'ün üzerine çıktığını anımsatan Tuzcu, "Biz teknolojiye sahip olmazsak ticarette geleceğimiz maalesef olmayacak. Burada savunma sanayimizin yine bakanımızın ifade ettiği yerlilik olayını 70'lere çıkarması bu varoluşsal temel anlayışın bir sonucu oldu. Bizim Türkiye'yi konumlandırırken bu perspektif içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Biz hükümet olarak da bakanlıklar olarak da bu perspektifi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Tuzcu, denenmiş örneklerin de üzerine gitmeleri önerisini paylaşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretilmiş, ortaya çıkmış bir ürünü de önünüze alıp geliştirebilirsiniz. Uluslararasılaştırabilirsiniz ve onu ticarette siz taşıyabilirsiniz. Bunun çok örnekleri var. Nokia var ama Apple da var. Küresel bir sürü teknoloji firması, bir başka örneğin üzerinden gitti. Yani hiç yapılmamışı yapmak da elimizde. Yapılmış olan örnekleri takip etmek de elinizde. Burada hem Sanayi Bakanlığının hem bizim sizlere kılavuzluk eden desteklerimizi mutlaka kullanın."

- "TEKNOFEST, FİKİRLERİN PROJELERE DÖNÜŞMESİ NOKTASINDA ÖNEMLİ PLATFORM HALİNE GELDİ"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır da TEKNOFEST'in ilk kez 2018'de, 10'uncusunun ise Adana'da gerçekleştirildiğini belirterek en önemli motivasyon kaynaklarının gençler olduğunu söyledi.

Hıdır, dünyada iyiliği, adaleti ve merhameti öncelikleyecek, ahlaklı iş yapacak ve dünyada söz sahibi olacak gençlerin bilhassa teknoloji alanında önemli çalışmalar yürütmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında önemli atılımlar gerçekleştirmesi gerektiğine inandıklarını ve bu çerçevede TEKNOFEST'i düzenlediklerini anlattı.

Şu an 81 ilden ve 100'den farklı ülkeden TEKNOFEST'te yarışmalarına başvurular aldıklarını kaydeden Hıdır, "Proje ve çalışmalar TEKNOFEST ile sınırlı kalmıyor. Bizler hem T3 girişim merkezimizin çatısı altında hem TÜBİTAK programı çerçevesinde, bilişim vadimizle beraber yani aslında büyük bir ekosistem inşa ederek birbirini besleyen bir bütün haline gelmiş durumdayız. Buradaki gençlerimizin çalışmaları önemli girişimlere dönüşüyor." diye konuştu.

Hıdır, TEKNOFEST'in 2025 yılında Kıbrıs'ta düzenleneceğini dile getirerek, "Bilim merkezleri, deney yap atölyelerimizle Kırgızistan'da, Karadağ'da, Kıbrıs'ta, yine Balkanlar'da olmak üzere dost ve kardeş coğrafyalarda, onların da kendi ülkelerinin milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirmesi noktasında T3 Vakfı olarak onlara destek ve yanlarında bulunmaya gayret ediyor olacağız." dedi.

Beklentilerinin gençlerden, TEKNOFEST yarışmacılarından kendi ekipleriyle ileri yüksek teknoloji ürünler geliştirmeleri olduğunu aktaran Hıdır, "TEKNOFEST fikirlerin çalışmalara, projelere dönüşmesi noktasında önemli bir platform haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- "SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILARIMIZ, ATILAN STRATEJİK ADIMLARLA DESTEKLENİYOR"

Oturumun moderatörlüğünü yürüten AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye'nin dünya sahnesinde güçlü bir konum elde etme kararlılığında olduğunun ve bu hedef doğrultusunda teknoloji üretimi ve doğru kullanımının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında, karadan uzaya, denizden gökyüzüne kadar milli ürünler geliştirilerek büyük bir ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Peru, şunları söyledi:

"Savunma sanayisindeki başarılarımız, ticaret ve teknoloji arasındaki kesişim noktalarında atılan stratejik adımlarla destekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, teknoloji odaklı ticaret stratejileriyle ülkemizi bu küresel dönüşümde güçlü bir aktör haline getirdi. Bu dönüşümde bir diğer önemli faktör, girişimcilik ekosistemimizin güçlenmesidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü girişimcilerimize finansman erişimi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi gibi birçok alanda destek sağlıyor."

Teknofest gibi uluslararası etkinliklerin gençlerin hayallerine dokunup Türkiye'ye nitelikli insan kazandırmaya devam ettiğini kaydeden Peru, T3 Vakfının öncü çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uzay çalışmalarından da söz eden Peru, uzay ekonomisinde yer almasının geleceğin dünyasında güçlü bir konum edinilmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Zirve, oturumlarla devam ediyor.