Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Orman yangınlarındaki başarıyı, yangınların çıkmaması olarak gördüklerini dile getiren Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. İzmir'deki yangına 5 dakika içerisinde müdahale ettik. Yangınlara müdahale süresi 10 dakikayı geçen yok" dedi.



CHP'nin yalanlarına tepki gösteren Bakan Yumaklı, "İzmir B.B. Başkanı Tarım Bakanı'na ulaşmaya çalışıyor" diye bir şey söylendi. Aynı dakikalarda başka bir gazeteci beni aradı, ulaştı. Ben uçaktayken aramış, indikten sonra kendisini aradım. Biz hiçbir şekilde böyle dönemde bir polemiğe girmeyiz, önceliğimiz yangını söndürmektir" cevabını verdi.

Yangınla mücadelede İHA'ların kullanıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Dünyada birincisi ABD, ikincisi biziz. Biz insansız hava aracı kullanıyoruz. 2 dakika içerisinde arkadaşlarımızın müdahalesi var. Bunun dışında riskli yerlere yerleştirilmiş 776 kule var" dedi.

'BAKANLIĞIN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK' İDDİALARI



'Bakanlığın yangın söndürme uçağı yok' iddialarına ilişkin Bakan Yumaklı, "Ben bunu 'saman ithal ediliyor' söylemine benzetiyorum. Türkiye'nin bu tartışmadan çıkması lazım. Ne zaman yoktu? Nerede yoktu? Neye şahit oldunuz da yok diyorsunuz?. 26 uçağımız var, 105 helikopterimiz var, 14 tane insansız hava aracımız var. 776 kule var, 5 binin üzerinde kara aracı var. 25 bine yakın arkadaşımız var, 130 bin de gönüllümüz var. Diyorum ki, en büyük başarı yangının çıkmaması. Bununla ilgili 85 milyon olarak gayret sarf etmemiz gerekir. Burada da kamu görevlilerinin çok daha gayret sarf etmesi gerekir. Bizim orman teşkilatımız dünyanın önde gelen teşkilatlarından bir tanesi. Farklı ülkelerden bizlere, modelimizi anlamak ve eğitim almak için başvurular var" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "YANAN YERLER İMARA AÇILACAK" İDDİASI



Bakan Yumaklı, "Bu tartışmalar yüzde yüz siyasi. Vatandaşımız orada mağdur duruma gelmek üzereyken eğer siz siyasi bir şey söylüyorsanız, kusura bakmayın ama vatandaşla zerre kadar alakanız yoktur. Teminat anayasadır. Ormanlık alanlar farklı bir şekilde değerlendirilemez. Yasaya karşı mı geleceğiz. Bazı iddialara cevap vermek zor oluyor. Yanan alanlarla ilgili hiçbir ormanlık alan yapılaşmaya açılmamıştır. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan edilmiş vaziyette. Ben başta bu iddiaları ortaya atanlar da olmak üzere bütün vatandaşlarımızı, bu yanan yerler de dahil olmak üzere Ağaçlandırma Bayramı'na katılmaya davet ediyorum. Yanan ormanlık alanlar, bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka ağaçlandırılır. Hep böyle olmuştur. Bu yıl da hasar görenler önümüzdeki yılın sonuna kadar ağaçlandırılacak. Diyoruz ki; yanan alanlarla ilgili hiçbir ormanlık alan yapılaşmaya açılmamıştır ve başka bir amaçla kullanılmamıştır. Varsa örneğini göstersinler." dedi.



ORMAN YANGINLARINA SORUŞTURMA



Yangınların büyük oranda ihmalden çıktığını dile getiren Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

"15 EYLÜL'E KADAR ALARM DURUMUNDAYIZ"



Bakan Yumaklı, "Biz, hiçbir yangında "tahmin ediyoruz" gibi bir cümle kullanmadık, tespit edileni söyledik. Belirlenenler itibarıyla büyük oranda ihmal ve dikkatsizlik. Yangınların %90'ı insan unsuru. Biz bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Çünkü bu topyekûn mücadele gerektirir. 15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Tespit ve müdahale son derece önemli, bu 45 dakikalardan 11 dakikalara kadar indi. Bu yıl hedefimiz 10 dakika inşallah. Bütün bu 5 gün boyunca bizim yanımızda olan kimler varsa hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



SOKAK HAYVANLARI YASASI'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Bakan Yumaklı, "Bu problem, sokaklarda sahipsiz köpeklerin olması problemidir. Çünkü sahipsizlik sorumsuzluğu getirir. Doğru dürüst kimsenin bu yasayı okuduğunu zannetmiyorum. Eğer öyle olmuş olsaydı buna uygun şeyler söylerler ve "katliam yasası" demezlerdi. Net bir şekilde söylüyorum, sokaklarda sahipsiz hayvan olmamalı. Çünkü o hayvanın sorumlusu yok. Herhangi birisine zarar verdiğinde o zararın bedelini ödeyecek birisi olmalı. Fatih'te genç bir vatandaşa ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kim bu olayla çoluk çocuğunun karşılaşmasını ister. Hiçbir belediye 'ben görevimi yerine getirmiyorum' diyemez. Derse karşılığını görür" dedi.

ÇİFTÇİLERİN ÜRÜN SATAMADIĞI İDDİALARI VE EYLEMLERİ

Bakan Yumaklı, "Bu yaşadığımız şeyin tam adı plansız üretim. Onun için biz iki senedir "üretim planlaması" diyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır, tarımı üzerinde siyaset yapılacak bir alan olarak belirledikleri için şu anda farklı yerlerde CHP Milletvekillerinin organize ettikleri 'çiftçi eylemi' gibi göstermeye çalıştıkları toplantıları var. Bizim üreticimizi manipüle etmeye çalışmak onlara en büyük haksızlıktır. Bizim çiftçimiz bunlara prim vermedi ve vermeyecek" dedi.