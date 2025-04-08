Bakan Yumaklı: Daha kaliteli ürünler üretilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz

Bakan Yumaklı, Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın (21. Konya Tarım Fuarı) açılış töreninde, 8-12 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuarın ülke için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Konya'nın sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline geldiğini belirten Yumaklı, "Bu fuar sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarım alanında bütün gelişmelerin bir arada görülmesini sağlayacak önemli bir platform. Bizler Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.

- "İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YERLİ ÜRETİM BİZİM TEMEL DEĞERLERİMİZ"

Konya Tarım Fuarı'nın uzun yıllardır sektöre önemli katkılarda bulunduğunu, Türkiye'yi tarımda söz sahibi yapmak için çalışan bütün paydaşları bir araya getirdiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Konya Tarım Fuarı, üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ülkemizi tarımda söz sahibi yapmak için çalışmalara devam eden bütün paydaşları bir araya toplamış durumda. Tarımın geleceği, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. Bunu hepimiz yakından biliyoruz. Tarımda mekanizasyon ve verimliliğin artması, çiftçilerimizin iş gücünü ve zamanını ve elbette ki kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bu fuarda sergilenen teknolojiler, bizim bu değerlerimize daha hızlı ulaşma anlamında çok çok önemli bir yer tutmakta."

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diyen Bakan Yumaklı, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- 12 ÜLKENİN TARIM BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ KONYA'DA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de konuşmasında, Konya Tarım Fuarı'nın dünyanın sayılı tarım fuarları arasında yer aldığını söyledi.

Küresel ekonominin çekim merkezi olan Konya'yı bir kez daha tarım sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline getirdiklerini dile getiren Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonla, 5 farklı ülkeden tarım bakanı olmak üzere 12 ülkeden tarım bakanlığı temsilcilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız." diye konuştu.

Açılış töreninde Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşma yaparak fuarın ülkeye, tarım ve tarım makineleri sektörlerine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yumaklı, açılışın ardından fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

