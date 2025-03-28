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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: 5,6 milyar liralık destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 602 milyon 227 bin 506 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA28 Mart 2025 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu: 5,6 milyar liralık destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, Anadolu'ya can suyu oluyoruz. 5 milyar 602 milyon 227 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 442 milyon 194 bin 447 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 22 milyon 701 bin 971 lira, sertifikalı fidan üretimi için 3 milyon 957 bin 819 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 112 milyon 96 bin 810 lira, hayvan gen kaynakları için 18 milyon 248 bin 925 lira, sertifikalı tohum üretimi için 2 milyon 592 bin 534 lira, atık içinse 435 bin lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre ödemeleri paylaşımda belirlenen takvime göre, diğer destekler ise tek seferde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • destek

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