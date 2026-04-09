Bakan Yumaklı duyurdu! Depremde hasar gören baraj yeniden hizmete girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmette olduğunu aktaran Yumaklı, "116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.