Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker yüzlerce işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 7, 2023
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. @turksekeras pic.twitter.com/85YYJp0mfU
BAŞVURULAR 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404
Kimya Teknisyeni 344
Makine Teknisyeni 78
Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42
İş Makinaları Operatörü 31
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28
Tarım Makinaları Teknisyeni 20
İnşaat Teknisyeni 18
Elektrik Teknisyeni 15
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11
Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3