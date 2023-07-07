Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker yüzlerce işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.



Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. @turksekeras pic.twitter.com/85YYJp0mfU — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 7, 2023

BAŞVURULAR 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404

Kimya Teknisyeni 344

Makine Teknisyeni 78

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42

İş Makinaları Operatörü 31

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28

Tarım Makinaları Teknisyeni 20

İnşaat Teknisyeni 18

Elektrik Teknisyeni 15

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11

Metal Teknolojisi Teknisyeni 6

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3