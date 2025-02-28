İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5332
  • EURO
    38,0477
  • ALTIN
    3361.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Yumaklı rakam verdi: Dört yılın zirvesine ulaştı
Ekonomi

Bakan Yumaklı rakam verdi: Dört yılın zirvesine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ormancılık sektörünün geçen yıl yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, 'Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı rakam verdi: Dört yılın zirvesine ulaştı
ABONE OL

Yumaklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü anımsattı.

Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Tarım ve orman sektörü geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Yıllık olarak bakıldığında ise sektörümüzün büyümesi yüzde 3,9 oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomisine olumlu katkılar vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu verilerin, sektörün geleceği için umut verici olduğuna işaret ederek, "Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu. Katkısı olan, emeği geçen üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "TARIM SEKTÖRÜNE VERİLEN ÖNEMİN DE GÖSTERGESİDİR"

Sektörde üretici ve tüketiciyi gözeten düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması ve hayvancılıkta yol haritası gibi düzenlemelerin de etkisinin hissedilmesiyle sektörümüz daha da ileriye gidecektir. Üretimimizin sürdürülebilir şekilde artması için çalışmalar yapıyoruz. Yakaladığımız büyüme ivmesiyle tarımsal hasılda Avrupa'daki birinciliğimizi koruyacağız. Kaydedilen büyüme ülkemizde tarım sektörüne verilen önemin de göstergesidir."

Bu arada, tarım ve ormancılık sektörü geçen yılın ilk çeyreğinde 3,8 büyürken, ikinci ve üçüncü çeyrekte 3,7'lik büyüme kaydedildi. Sektör, 2023'te ise yüzde 0,2'lik büyüme gösterdi.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • Tarım ve orman sektörü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.