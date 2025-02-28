Bakan Yumaklı rakam verdi: Dört yılın zirvesine ulaştı

Yumaklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü anımsattı.

Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Tarım ve orman sektörü geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Yıllık olarak bakıldığında ise sektörümüzün büyümesi yüzde 3,9 oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomisine olumlu katkılar vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu verilerin, sektörün geleceği için umut verici olduğuna işaret ederek, "Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu. Katkısı olan, emeği geçen üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "TARIM SEKTÖRÜNE VERİLEN ÖNEMİN DE GÖSTERGESİDİR"

Sektörde üretici ve tüketiciyi gözeten düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması ve hayvancılıkta yol haritası gibi düzenlemelerin de etkisinin hissedilmesiyle sektörümüz daha da ileriye gidecektir. Üretimimizin sürdürülebilir şekilde artması için çalışmalar yapıyoruz. Yakaladığımız büyüme ivmesiyle tarımsal hasılda Avrupa'daki birinciliğimizi koruyacağız. Kaydedilen büyüme ülkemizde tarım sektörüne verilen önemin de göstergesidir."

Bu arada, tarım ve ormancılık sektörü geçen yılın ilk çeyreğinde 3,8 büyürken, ikinci ve üçüncü çeyrekte 3,7'lik büyüme kaydedildi. Sektör, 2023'te ise yüzde 0,2'lik büyüme gösterdi.