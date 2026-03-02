İSTANBUL 13°C / 4°C
  • Bakan Yumaklı ''stok'' bilgisini paylaştı: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz
Ekonomi

Bakan Yumaklı ''stok'' bilgisini paylaştı: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde yakından takip ettiklerini bildirdi.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı ''stok'' bilgisini paylaştı: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz
Yumaklı, NSosyal hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

  • tarım girdi etkisi
  • sektör koordinasyon
  • tarımsal üretim

