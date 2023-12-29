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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tahtaköprü Barajı'ndan 240 milyon metreküplük su Reyhanlı Barajı'na aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ile ilgili 'Tahtaköprü Barajı'ndan yaklaşık 2 bin 38 metre, yani 2 kilometrenin üzerinde bir uzunlukta, 5 metre çapında bir tünelle yıllık 240 milyon metreküplük suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak.' dedi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Tahtaköprü Barajı'ndan 240 milyon metreküplük su Reyhanlı Barajı'na aktarılacak
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Yumaklı, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, bölgedeki tarımsal üretim için son derece önemli bir tesisin bitme aşamasındaki son halini görmek üzere alanda olduklarını söyledi.

Bu tünelin yörenin tabiriyle "Hatay'ın GAP"ı olduğunu belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"1,7 milyar liralık bir maliyeti var bu tünelin. Peki işlevi ne? Tahtaköprü Barajı'ndan yaklaşık 2 bin 38 metre, yani 2 kilometrenin üzerinde bir uzunlukta, 5 metre çapında bir tünelle yıllık 240 milyon metreküplük suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak. Yani bu bereketli toprakların daha iyi üretim yapabilmesi, daha kaliteli, verimli ürünler üretebilmesi için son derece önemli bir yatırım. Deprem bölgesinde devletimiz, hükümetimiz, vatandaşımızın normal hayatına dönmesi adına yatırımlarını gün geçtikçe çoğaltarak, fazlalaştırarak büyük bir bölümünde sona erdirerek çalışmalarına devam ediyor."

Bütün istek ve arzularının vatandaşın tarımsal üretimini verimli, kaliteli ve sürdürülebilir yapması olduğunu aktaran Yumaklı, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı'nın Hatay'a hayırlı olmasını diledi.

- HATAY'DAKİ ZİYARETLER

Bakan Yumaklı, daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile kurum müdürleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

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