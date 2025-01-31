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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde yeni rekorlara imza attıklarını belirterek, 'Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'ye ulaştı.' ifadesini kullandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'te, tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde yeni rekorlara imza attıklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'ye ulaştı. Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize, milletimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyor, gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."

  • Tarım Yatırımı
  • İstihdam Artışı
  • Gıda İhracatı

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