İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4588
  • EURO
    49,474
  • ALTIN
    5809.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bakan Yumaklı: Türkiye tarımı güçlüdür

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün olağanüstü iklim koşulları nedeniyle dönemsel olarak yüzde 12,7 daraldığını belirterek, 'Türkiye tarım sektörü, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde söz konusu dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek güçtedir.' dedi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Türkiye tarımı güçlüdür
ABONE OL

Yumaklı, NSosyal hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 büyüdüğüne işaret eden Yumaklı, tarım sektörünün ise hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde gözlemlenen artışa karşın sektörde baskın paya sahip olan bitkisel üretimde yaşanan olağanüstü iklim koşulları nedeniyle dönemsel olarak yüzde 12,7 daraldığını aktardı.

Yumaklı, yılın ilk yarısında üst üste yaşanan zirai don olaylarının sert kabuklu meyvelerde, geniş alanları etkileyen kuraklığın da tahıl ve diğer tarla ürünleri rekoltesinde yol açtığı kayıpların, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla belirginleştiğini belirtti.

Bu gelişmenin, sektörün yapısal kapasitesine ilişkin değil, mevsimsel ve iklimsel olağanüstü koşullara bağlı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bu durum, olumsuz iklimsel koşulların daha önce bitkisel üretim ikinci tahmin verilerinde gözlemlenen etkisinin GSYH istatistiklerine de yansıması olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Türkiye'de gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlikenin söz konusu olmadığına işaret ederek, "Türkiye tarım sektörü, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde, söz konusu dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.

"KARŞILAŞILAN MEVSİMSEL ETKİLER GEÇİCİDİR"

Bakanlık olarak tarım ve gıda piyasalarını yakından ve sürekli takip edip, gerekli durumlarda her türlü tedbiri proaktif şekilde uyguladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ayrıca zirai dondan kaynaklı zararların tespiti hızla tamamlanmış olup üreticilerimize toplamda 46,1 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarımsal sulama yatırımları, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su verimliliği politikalarımız hız kesmeden sürmektedir. Diğer yandan, yerli tohumla birlikte sertifikalı tohum-fide-fidan kullanımının artırılması, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerimiz, üretim kayıplarını azaltmaya dönük olarak aktif biçimde işletilmektedir. Üreticiyi merkeze alan destek politikalarımız kararlılıkla sürdürülecek, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızın kaliteli, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi her koşulda teminat altına alınacaktır. Türkiye tarımı güçlüdür. Bugün karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir, tarımsal üretimi artırma ve altyapımızı güçlendirmeye yönelik azim ve kararlılığımız kalıcıdır."

  • tarım sektörü
  • iklim koşulları
  • yüzde 127 daralma

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.