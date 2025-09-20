Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin alın teri ve emeği, kırmızı çizgimiz

Bir dizi program için Sakarya'da bulunan Bakan Yumaklı, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Rahmi Doğan ve ilgililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Yumaklı, tarım ve orman sektörünün dünyadaki stratejik konumunun öneminden bahsetti.

Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sektöre etkisine değinerek, bir tarafta orman yangınlarıyla mücadele sürerken diğer tarafta zirai don ve kuraklık konularında ülke genelinde üreticileri zorlayan bir yıl geçirildiğini söyledi.

Suyu merkeze alan üretim planlamasını uygulamaya koyduklarını, Hayvancılık Yol Haritası'nı da peyderpey hayata geçirdiklerini anlatan Yumaklı, özellikle anaç hayvan sayısını artırmak, işletmelerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmesini sağlamak, kadınların ve gençlerin tarımsal üretimin içerisinde olması için bütün destek ve teşvik sistemlerini bunlara göre dizayn etmek için 2024 ve 2025'te yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydetti.

Yumaklı, geçen hafta tarımsal, bitkisel ve hayvansal üretimle alakalı yeni destek miktarları ve tutarlarının yayımlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Önceki dönemlerde önce bu üretimleri yapıp daha sonra da bunların desteklerini üreticilere açıklıyorduk. Bu yıldan itibaren artık üreticilerimize - bu geçen yıl başladı gerçi ama bu yıl çok daha iyi algılanıyor - önümüzdeki 3 yılda hangi ürün için hangi destekler var, su kısıtlaması olan yerlerdeki üretimde hangi ürün deseni olacak, bunlarla ilgili banka kredileri, tarımsal krediler de dahil olmak üzere hepsinin aynı platformda olmasını sağlamış olduk. En önemlisi de dediğim gibi bu politikanın 3'er yıllık periyotlar halinde açıklanması. Bu noktada hem geçen yıl hem de bu yıl bu sistematiğin oturması için bizlere destek veren çiftçilerimize, üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Neredeyse yüzde 100'e yakın destek ve memnuniyet almış olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum."

Yumaklı, geçen hafta açıkladıkları destek miktarlarıyla ilgili üretim maliyetlerinin de göz önüne alınmasıyla önemli artışlar gerçekleştirdiklerini, destek katsayısını 2025'e göre 2026'da dekar başına yüzde 27 artırdıklarını ve 310 liraya yükselttiklerini ifade etti.

Organik üretim yapanlara destek katsayısını yüzde 25 ilave olarak belirlediklerini, soya üretimini teşvik etmek amacıyla yerli sertifikalı tohum üretiminin kullanılmasını da sağlayacaklarını dile getiren Yumaklı, buna ilişkin desteklerinin olacağını belirtti.

Yumaklı, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili destek katsayısını da 0,50'den 0,56'ya yükselttiklerini, bunları toplam üretim içerisinde uyguladıklarında buradaki artışların çok daha iyi anlaşılabileceğini anlatarak, tarımsal su kısıtlaması olmayan il ve havzalarda dane mısır üretimini teşvik etmek için de destek katsayısını 1'den 1,3'e çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yalnızca temel destek ve planlı üretim desteği kapsamında 2026'da 2025'e göre buğday ve arpada yüzde 27 artışla 806 lira, dane mısırda yüzde 65 artışla 806 lira, mercimek ve nohutta yüzde 27 artışla 620 lira, patates ve soğanda da yüzde 27 artışla 620 lira destek sağladıklarını kaydetti.

Yumaklı, zirai don olayından 65 il ve 471 bin üreticinin, Sakarya'da fındık, ayva, kiraz, ceviz ve şeftali üretimi yapan 6 bin 252 üreticinin etkilendiği bilgisini vererek, üreticilerin kayıplarını karşılamaya başladıklarını belirtti.

- "ÜLKE OLARAK HEDEFLERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI PERSPEKTİFİNDE YÜRÜYOR"

Hayvansal üretimde de destek miktarlarını önemli ölçüde arttırdıklarını, büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağı desteğinin yüzde 40 artışla 1400 liraya yükseltildiğini aktaran Yumaklı, malak desteğinin yüzde 180 artışla 2 bin 800 liraya çıkarıldığını söyledi.

Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteklerinde de kuzu ve oğlak desteğinin yüzde 50 artışla 300 liraya yükseldiğini, çoban desteğinin yüzde 125 artışla 81 bin liraya yükseldiğini dile getirerek, "Bu örnekler, geçtiğimiz süreçle alakalı özellikle deprem etkisi ve Hazine ve Maliye Bakanımızın da zaman zaman farklı unsurlarla belirtmiş olduğu ekonomik güçlüklerin olması halinde bile hükümetimizin çiftçilerimizin yanında olma iradesinin göstergesidir." dedi.

Bakan Yumaklı, hayvancılık yol haritasının pozitif etkilerini görmeye başladıklarını belirterek, TÜİK tarafından yayımlanan haziran ayı verilerine göre, 2023 Aralık'tan itibaren büyükbaş varlığında yüzde 3,65'lik artışla 17,2 milyona çıktığını söyledi.

Bu konuda farklı tezviratlar yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, "Özellikle aşılamalarla teyit ettiğimiz bu sayılarla ilgili bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Zaman kaymaları olabilir. Belki farklı ifade edilenler olabilir ama bu rakamlar kesinlikle ve de kesinlikle teyitlidir." diye konuştu.

Yumaklı, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 11,6 artışla 58,2 milyona yükseldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili herkes kendi fikrini, düşüncesini söyleyebilir. Bunlara saygımız var. Bunların arasında katıldıklarımız olabilir, katılmadıklarımız olabilir. Ancak üreticilerin emeğini yok sayarak Türkiye'de tarımsal üretimin bittiğiyle alakalı dezenformasyon, her zaman söylediğimiz gibi kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Üreticilerimizin alın teri ve emeği, kırmızı çizgimiz. Bu konudaki yorumlara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, devletimizin gerek kendi açıklamaları gerekse uluslararası kuruluşların açıklamalarında da ifade edildiği üzere Türkiye'nin önemli tarımsal üretim gücünün olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum."

Ülke olarak hedeflerinin Türkiye Yüzyılı perspektifinde yürüdüğünü anlatan Yumaklı, "Bu hedeflerden en önemlisi de elbette tarım ve orman sektörü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle devam etmek istiyorum; 'Güçlü Türkiye'nin yolu elbette güçlü tarımdan geçiyor.' Bu manada rekabet gücünü artırmanın en önemli yolu ve metodu, şehirlerimizin güçlü olduğu üretimleri öne çıkarmak ve onları rekabette avantajlı hale getirmektir." diye konuştu.

Yumaklı, Sakarya'nın tarımsal özelliklerinden bahsederek, "Hem üretimini hem de ürettiklerini markalaşmaya dönük şekilde gerçekleştirip bunları da pazara sunabilen bir il. 20 ürünün coğrafi tescili var." dedi.

Sakarya'daki üreticilere son 23 yılda 46 milyar lira destek olacak şekilde tarım, orman ve su sektöründe destek ve yatırım yapıldığını bilgisini veren Yumaklı, "Su ve sulama alanında da 96 tesisin hizmete alındığını ve bunlarla beraber 62 bin dekarlık alan sulamaya açılmış oldu." dedi.

Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) önemine değinerek, üreticileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti.

- MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NE KATILMA ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya, Bilecik gibi illerin orman yangını açısından riskli illerden olduğuna dikkati çekerek, insanları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Sakarya'da iki büyük yangın yaşandığını hatırlatan Yumaklı, buraların önümüzdeki yılın sonuna kadar ağaçlandırmasını, toprak, fidan ve tohumla buluşturulmasını gerçekleştirmiş olacaklarını belirtti.

Yumaklı, Türkiye'nin 81 ilinde 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde başta hasarlanan yerler olmak üzere yeşil vatanı daha da geliştirmek için ağaçlandırma çalışması yapacaklarını dile getirerek, "O günün bir bayram havasında geçmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Sakarya ile ilgili su ve sulama projelerinden bahseden Yumaklı, 1 milyar 156 milyon liralık 8 adet su ve sulama projesinin Devlet Su İşlerinin yatırım programına alındığını bildirdi.

Yumaklı, bütün illerin tarım, orman ve su alanındaki potansiyellerini kullanmak, onların herhangi bir eksiği olması durumunda bunları hızlıca tamamlamak için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Yumaklı programı kapsamında, Arifiye ilçesindeki Başak Traktör fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, Necmettin Erbakan'ın girişimiyle yerli ve milli olarak üretilen Başak 12 ve Başak 17 traktörlerini inceledi, ardından ilçedeki fidanlıkta incelemede bulundu.

Programlarında Bakan Yumaklı'ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sektör temsilcileri kurum müdürleri ve oda başkanları eşlik etti.