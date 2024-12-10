Bakan Yumaklı'dan et fiyatları açıklaması

Bakan Yumaklı, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'de görülen kuş gribi vakalarına ilişkin, "Bütün dünyada bu kuş gribi sorunu var; ancak bizde deneyimli ve disiplinli bir sektör var. Yayılmamasıyla ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Bu tür durumları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildirmek durumundayız ve bildiriyoruz da. Konya, Eskişehir, Afyon'daki vakaları bildirdik, bunlar zaten biliniyor. Ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun; eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim görevimiz zaten bu" dedi.

'ANAÇ HAYVANLAR GETİRMEYE BAŞLADIK'

Et ithalatı konusuna değinen Bakan Yumaklı, "Üretimi artırma yönünde bir yol haritamız var ve bunu uyguluyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp, onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

'SÖYLENTİ ORTAYA ATIP, FİYAT ARTIRMAYA ALIŞMIŞLAR'

Bakan Yumaklı, et fiyatlarına ilişkin de şunları söyledi:

"'Sene sonu şu fiyata çıkacak' diye spekülasyon yapıyorlardı. Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp, onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK iş birliği kapsamında TİGEM'deki büyükbaş hayvan varlığını 2025'te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var."

Bakan Yumaklı, sokak köpekleri için çıkarılması beklenen yönetmeliğe ilişkin de "Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde. Yeni yıla kalacağını sanmıyorum" dedi.