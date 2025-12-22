Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin konuştu.
Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından satır başları:
Türkiye'deki 9 göl için eylem planı hazır. Eylem planı, yerinde incelemeler ve bilimsel verilerle oluşturuldu.Tarla içi modern sulama sistemi kullanımı yüksek seviyeye çıkmalı.
Gölleri kuraklıktan kurtarmak için çalışıyoruz.
5 yılda yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırım yapılacak
Hedef, yılda 50 milyon metreküp suyu göl havzasına kazandırmak.Damlama ve yağmurla sulamayı zorunlu kılacak düzenleme yolda.
Çiftçiye hibe be kredi desteği sürecek.