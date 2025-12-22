İSTANBUL 12°C / 8°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  9 göl için eylem planı hazır! Bakan Yumaklı: 5 yılda 6 milyar TL'lik yatırım yapılacak
Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin konuştu. Bakan Yumaklı, '5 yılda yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırım yapılacak.' açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin konuştu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından satır başları:

Türkiye'deki 9 göl için eylem planı hazır. Eylem planı, yerinde incelemeler ve bilimsel verilerle oluşturuldu.

Tarla içi modern sulama sistemi kullanımı yüksek seviyeye çıkmalı.

Gölleri kuraklıktan kurtarmak için çalışıyoruz.

5 yılda yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırım yapılacak

Hedef, yılda 50 milyon metreküp suyu göl havzasına kazandırmak.

Damlama ve yağmurla sulamayı zorunlu kılacak düzenleme yolda.

Çiftçiye hibe be kredi desteği sürecek.

