Bakan’dan İmar Barışı için ‘son fırsat’ uyarısı

Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, İmar Barışı başvurusunu 2 kez uzattıklarını hatırlatarak “15 Haziran’da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil” dedi. Kurum “Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız İmar Barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran’da tamamlanıyor.” diye konuştu.

2 BİN KAÇAK YAPI YIKILACAK

Bakan Kurum, İmar Barışı için 19 milyar 300 milyon liralık bedel yatırıldığını belirtti. En son Rize Fırtına Vadisi’nde 21 kaçak yapının yıkımının gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Kurum “Türkiye çapında değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların tespitleri tamamlandı, tebligatları yapılıyor” dedi. Bakan Kurum İmar Barışı’nın 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları kapsadığını da hatırlattı.