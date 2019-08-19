Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.
- AA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.
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