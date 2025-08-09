Bakanlığa 4400 personel alımı

Sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2 bin 750 destek personeli (temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.



Adaylar başvurularını, 9 Ağustos saat 00.00'dan 17 Ağustos 23.59'a kadar e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 koruma ve güvenlik görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 destek personeli (bakım-onarım) alınacak.

