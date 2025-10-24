İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0606
  • EURO
    48,9084
  • ALTIN
    5509.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Ekonomi

Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının 29 Ekim'de ücretsiz olacağını aktaran Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.