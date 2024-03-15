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Ekonomi

Bakanlık 142 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

AA15 Mart 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Bakanlık 142 sözleşmeli personel alacak
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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