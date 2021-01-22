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Ekonomi

Bakanlık açıkladı: Herhangi bir artış söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir.

22 Ocak 2021 Cuma 14:36 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:50
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir.

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