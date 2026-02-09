Bakanlık devreye girdi! Kanatlı eti ihracatına fren

Ticaret Bakanlığı, kanatlı eti piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlendiğini ve piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulduğunu açıkladı.

Tavuk sektöründe Ramazan ayı öncesinde fiyatların yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi adına tavuk ihracatına yönelik önlem almıştı. Bu çerçevede Bakanlık tarafından tavuk ihracatı durulmuştu.

"KANATLI ETİ İHRACATININ DURDURULMASINA YÖNELİK TEDBİRLER BUGÜN İTİBARIYLA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Bakanlık tarafından konu üzerine yapılan açıklamada, bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ile birlikte, iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimler, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir."

"MAKUL FİYATLARLA ULAŞMASININ SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı tarafından, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmelerin de hassasiyetle izlendiği ifade edilen açıklamada, "Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.