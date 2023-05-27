Bakanlık duyurdu: 15 personel alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Buna göre, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirmeyle 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 16-26 Haziran tarihlerinde alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet'te "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

KPSS ve yabancı dil puanına göre yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile başarılı olan adayların listesi, Bakanlığın "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.